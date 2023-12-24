شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: المنتخب قد يعانى بعد 5 سنوات من ندرة المواهب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "يجب تحسين حالة اللياقة البدنية للاعبين، وتطوير مهارات المدربين والناشئين، وتنظيم المسابقات بشكل منتظم وثابت".
وشدد المدير الفني للمنتخب الوطني على أهمية وجود خطة طويلة الأجل لتنمية اللاعبين وحل المشاكل الموجودة على المدى البعيد، مع التركيز على تسريع عملية حل هذه القضايا لرفع مستوى المنتخب الوطني.
وأتم مدرب منتخب مصر تصريحاته: "بدأنا بعدة حلول لهذه المشكلة مع المنتخب بضم عدد من اللاعبين الصغار، مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد من أجل أن يكون لديهم الخبرة للعب مع المنتخب القومي".
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