شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: المنتخب قد يعانى بعد 5 سنوات من ندرة المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بضرورة التفكير في المستقبل البعيد للمنتخب الأول، وأنه يجب الاعتناء بتطوير اللاعبين الشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 17 و 18 عامًا، حيث أشار إلى أنه في غضون خمس سنوات أو عشر سنوات قد لا يكون هناك لاعبون بارزون حاليًا مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي.

وأضاف فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "يجب تحسين حالة اللياقة البدنية للاعبين، وتطوير مهارات المدربين والناشئين، وتنظيم المسابقات بشكل منتظم وثابت".

وشدد المدير الفني للمنتخب الوطني على أهمية وجود خطة طويلة الأجل لتنمية اللاعبين وحل المشاكل الموجودة على المدى البعيد، مع التركيز على تسريع عملية حل هذه القضايا لرفع مستوى المنتخب الوطني.

وأتم مدرب منتخب مصر تصريحاته: "بدأنا بعدة حلول لهذه المشكلة مع المنتخب بضم عدد من اللاعبين الصغار، مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد من أجل أن يكون لديهم الخبرة للعب مع المنتخب القومي".