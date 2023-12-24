شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: روح لاعبى بيراميدز مرتفعة وهدفنا الفوز على فيوتشر والوصول لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو مدرب نادي بيراميدز، أن الفريق جاهز لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات، موضحا أن البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى حالات التركيز والفوز في اللقاء الأول أمام فيوتشر؛ فالبداية يجب أن تكون مثالية من أجل التقدم خطوة أكبر نحو تحقيق اللقب.

وأشار جدو، فى تصريحات له، إلى أن تركيز الفريق منصب فقط على مباراة الإثنين القادم أمام فيوتشر.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في الثالثة عصر الإثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح جدو خلال تصريحات للموقع الرسمى لنادى بيراميدز أن الروح مرتفعة للغاية بين لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز في اللقاء الأول، ومن ثم التركيز في باقي مباريات البطولة، واللاعبون تعاهدوا فيما بينهم على الفوز وتحقيق اللقب.