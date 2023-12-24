شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: استبعاد الشحات وحامد وعاشور من المنتخب كان قراري الفردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن قرار استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب الأخير كان قراره الفردي، موضحا أن كل اللاعبين متاحين للانضمام للمنتخب الوطني.

وأضاف فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، أن الكفاءة الفنية هي الأساس في اختيار اللاعبين، وأنه يجب أن يجتازوا فترة تدريبية مكثفة لمدة شهر على مستوى تنافسي عالٍ قبل استدعائهم للمنتخب.

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني، أن اللاعب يجب أن يكون ملتزمًا ويعرف دوره بشكل جيد في الفريق، بحيث يقدم أداء جيد ليستحق استدعاؤه، ولكن يعتبر الظروف المحيطة بالقرارات التي يتخذها المدرب كذلك عاملاً مؤثرًا في اتخاذها.

وواصل فيتوريا أنه ليس كل اللاعبين الذين يدعوهم سيشاركون في البطولة، لذا يجب أن يكون هدف اللاعب الانضمام للمنتخب وحبه للفريق أكثر من حبه لنفسه الشخصية

وقال المدرب البرتغالي أن منتخب مصر قادر على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية، موضحا أنه يثق في فريقه ولاعبيه ويؤمن بحظوظ المنتخب، لكن الثقة ليست كافية، المهم تواجد اللاعبين الذين لديهم أسلوب لعب جماعي وهو موجود بالفعل.

وأتم مدرب منتخب مصر تصريحاته عن أسباب اعتزال طارق حامد اللعب الدولي قائلا أن كل لاعب لديه أسبابه الشخصية وأنه يحترم هذه القرارات.