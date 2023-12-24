شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: بطولة أمم أفريقيا 7 مباريات بـ7 نهائيات ولن نتهاون فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن بطولة الأمم الأفريقية المقبلة صعبة لكنه سيفكر في كل مباراة وكأنها نهائي منفصل، موضحا أنه لا يمكن التفكير في نهائي البطولة والفوز بها وهو لم يخص أول نهائي فيها وهي مباراة موزمبيق الافتتاحية.

وعن بعض اللاعبين الذين ضمهم للمنتخب أضاف فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "رأيت في محمود حمادة خصائص للقيام بدور لاعب الوسط في الجانب الأيسر لتوفير الحماية للظهير الهجومي مثل محمد حمدي، وبالنسبة لمروان عطية قمنا بالبحث عن لاعبين لتعزيز مركز رقم 6 في وسط الملعب، وأشاد بفهمه الجيد للعبة وقدرته على قراءة المباراة والتدخل في اللحظات المناسبة وإيقاف اللعب.

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: " الفرق المصرية قوية وتحتاج فقط إلى تحسين بعض الجوانب وخلق بيئة تنافسية من خلال التدريبات والمباريات لاستثمار مواهب اللاعبين وقدراتهم في الملعب".

وواصل فيتوريا: " اللاعب المصري يحتاج لوقت للتأقلم في الدوريات الأوروبية وبالتالي يجب احترافه في سن صغير وليس عند بلوغ 24 عامًا".

وجاءت قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.