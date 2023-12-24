فيتوريا ينتقد سياسة الأهلي والزمالك وبيراميدز في حسم الصفقات

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سياسية أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع الصفقات الجديدة والصراع الدائر بينهم حول الصفقات المميزة في كل موسم.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: " في مصر 3 أندية تدفع الكثير من الأموال للاعبين، واللاعب يتعامل على أنه ملك اللعبة ".

وتطرق فيتوريا للتعليق على قرار اعتزال طارق حامد قائلًا: " اعتزال طارق حامد اللعب الدولي؟ قرار الاعتزال هو قرار شخصي لأي لاعب ولا أستطيع التدخل فيه ".

كما تحدث مدرب المنتخب عن الملاعب قائلًا: " في الخارج ملاعب على مستوى عالٍ وتساعد على تطوير اللاعب لكن هنا ليست الظروف الجيدة من أجل أن نجد فريق أن ينافس على مستوى قوي فإنه ليس بالأمر السهل، لذلك نحن نحتاج إلى هذه الظروف الداخلية التي تؤدي إلى مستوى تنافسي جيد وبعدها نقطة تطوير المدربين "

كما تحدث فيتوريا عن قرار استبعاد ثلاثي المنتخب: " استبعاد الشحات وإمام عاشور وطارق حامد؟ رأيت أن رد فعل الثلاثي ليس هو المناسب من اللاعب المصري الذي أحترمه وعلى اتصال جيد به ".