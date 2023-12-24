نجم آرسنال يعترف بأحقية ليفربول في ركلة جزاء

أكد ويليام ساليبا، نجم آرسنال، أن فريق ليفربول كان يستحق ركلة جزاء، خلال المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

واعترف ساليبا، بأحقية ليفربول في ركلة جزاء أمام آرسنال، والتي لم يحتسبها الحكم خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء السبت.

وتعادل ليفربول مع آرسنال، بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

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وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة مطالبة لاعبي ليفربول بركلة جزاء لوجود لمسة يد علي مارتن أوديجارد لاعب آرسنال، ولكن الحكم لم يعود إلى تقنية الفيديو.

وقال ساليبا، في تصريحات مع خدمة “Viaplay”، ردًا على سؤال المراسل الذي سأله عن وجود لمسة يد على أوديجارد من عدمه:”نعم بالطبع، إنها كذلك، ركلة جزاء، ولكنني لست الحكم، عليهم تقبل الأمر”.