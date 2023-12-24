عامر حسين يوضح سبب رفض طلب الاهلي وماذا تقول اللائحة حال التعادل في السوبر؟

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات سبب رفض طلب النادي الاهلي بتأجيل مبارياته في بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات.

وكان النادي الاهلي قد طالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري، التي ستقام في دولة الإمارات لمدة 24 ساعة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: “تم رفض طلب النادي الاهلي بتأجيل مباراة الفريق أمام سيراميكا في السوبر المصري لمدة 24 ساعة”.

وأشار إلى أن موعد بطولة السوبر المصري في الامارات تم تحديد مواعيده منذ شهرين، وشهر ديسمبر الحالي كان الأنسب بناءًا على ارتباطات الاهلي الكثيرة”.

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وواصل: “تنظيم بطولة السوبر المصري مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة ورابطة الدوري المصري، وهناك إرتباط من جانب الدولة المستضيفة بإقامة السوبر الإماراتي يوم 29 ديسمبر، إضافة إلى ماراثون الشيخ زايد في القاهرة يوم 30 من نفس الشهر”.

واختتم: “حال انتهاء الوقت الأصلي من مباريات السوبر المصري بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفائز، فيما عدا المباراة النهائية سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين قبل ركلات الجزاء”.