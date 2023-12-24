فيتوريا يطلق قذائفه نحو الشحات وإمام عاشور ويشيد بنجم الاهلي ويعلق على اعتزال طارق حامد

ظهر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، ليتحدث لأول مرة عن أزمة حسين الشحات وإمام عاشور، بالإضافة إلى اعتزال طارق حامد.

وكانت حدثت أزمة قوية في الفترة الماضية، بين روي فيتوريا وثلاثي منتخب مصر إمام عاشور، حسين الشحات، وطارق حامد، خلال المعسكر الأخير للفراعنة.

وتحدث فيتوريا عن تطوير الكرة المصرية وأعمار حراس المرمى في مصر والحصول على بديل لـ محمد صلاح، كما أشاد بـ مروان عطية نجم النادي الاهلي.

تصريحات روي فيتوريا

-وقال فيتوريا في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إنه غير راضيًا عن مستقبل الكرة المصرية، وإنه لم يتم تطبيق أفكاره حتى الآن التي يطمح لتطبيقها لتطوير كرة القدم المحلية.

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-وتابع مدرب منتخب مصر، حول أزمته مع الثلاثي، قائلًا، إنه يحترم جميع اللاعبين ولكن يجب أن يتخذ قرار حازم في حال تم التعرض لهذا الاحترام.

-واستكمل:”ما فعله الثلاثي لا يتناسب مع قيمة لاعب منتخب مصر”، مشيرًا إلى أن استبعادهم كان قرارًا فرديًا منه.

-وعلق فيتوريا علب قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي، بأن كل لاعب لديه أسبابه وأموره الشخصية، ولا يعلم الكواليس المحيطة به وأنه يتقبل قرار نجم منتخب مصر.

-وأضاف مدرب منتخب مصر:”أحمد فتوح لاعب مميز وأعرفه جيدًا من مشاركته معنا في المعسكرات الماضية، وهو يتأقلم سريعًا وليس لديه مشكلة في مجريات المباراة”.

‏- وأكد فيتوريا، أن مروان عطية نجم النادي الاهلي، يجيد قراءة المباراة ويقوم بمهام مركز 6 بشكل ممتاز.

– استدعاء الشحات وعاشور مجددًا لـ منتخب مصر؟، رد فيتوريا، بأنه لن يتطرق في الوقت الحالي عن من سيتم استدعاؤه لصفوف الفراعنة ولكن كل اللاعبين، لديهم إمكانية أن يتم ضمهم لقائمة أمم افريقيا.

– ويرى فيتوريا بأنه لديه ثقة كبيرة في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا ولكن يجب أن يتم النظر للظروف المحيطة خلال البطولة.

– وأشار مدرب الفراعنة إلى ضرورة إيجاد بدائل لـ محمد صلاح، قائلًا:”بعد 10 سنوات من الآن لن يتواجد في مصر نجوم محترفين أمثال، صلاح، النني، وأحمد حجازي”.

-وشدد على أنه يجب أن ينظر مسؤولي الكرة المصرية إلى جواو فيليكس ابن الـ 17، وليس اللاعب الذي يبدأ مستقبله في عمر الـ 24 عامًا، ويحب أن يتم منح الثقة للاعبين الصغار ووضع خطة طويلة الأجل وحلول على المستوى البعيد.

– واختتم فيتوريا:” أتعجب من أعمار حراس مرمى الدوري المصري، فجميعهم تخطوا الثلاثين، ويجب الاعتماد على الحراس الصغار، من أجل النهوض بالكرة المصرية”.