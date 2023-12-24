شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وسيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى الإمارات، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. ويحضر الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى والجهاز الإداري للفريق الأول، كما يتواجد مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبو الاتحاد المصري لكرة القدم، واللجنة المنظمة للبطولة وممثلي فريق سيراميكا.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، ومحمد الشناوي قائد الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا فى الـ25 من الشهر الجاري، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يخوض الاهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا في الـ25 من الشهر الجاري على أن يواجه الفائز من الاهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.