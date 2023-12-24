فيتوريا يتحدث عن تطوير الكرة المصرية: الملاعب والاحتراف ومعدل الأعمار.. وصلاح والنني

الشارقة - اميمة ياسر -

حدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعض النقاط التي يجب العمل على تحسينها لتطوير كرة القدم المصرية في المستقبل.

وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، قال فيتوريا: "يجب البدء في العمل على تطوير كرة القدم في مصر بشكل فوري وإلا لن تتطور اللعبة في المستقبل".

وأضاف المدرب البرتغالي: "يجب أن يتم الموافقة على احتراف أي لاعب يتلقى عرضا في أوروبا مثلما يحدث في نيجيريا وغانا".

ولفت مدرب المنتخب الوطني إلى أنه "في مصر 3 أندية تدفع الكثير من الأموال إلى اللاعبين، واللاعب يتعامل على أنه ملك اللعبة"، بحسب ما نقل موقع "في الجول".

وأكد: "يجب العمل على تحسين المستوى الذهني للاعبين في مصر ثم الموافقة على عروض احترافهم في أوروبا".

وشدد على ضرورة "تحسين ملاعب كرة القدم في مصر وملاعب التدريبات ومستوى التدريبات الخاصة بالناشئين وكذلك إعداد المدربين والعمل مع اللاعبين منذ عمر 5 سنوات".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "العمل على تحسين اللغة الإنجليزية للاعبين الشباب حتى تصبح عملية احترافهم أسهل".

وأشار فيتوريا "بعد 5 سنوات لن يكون هناك محمد صلاح والنني، ولذلك يجب خروج اللاعبين من الآن للاحتراف".

وواصل: "في كأس العالم القادم أعمار لاعبي المنتخب ستتجاوز 35 عاما ولذلك يجب الآن تقديم لاعبين جدد للمشاركة واكتساب الخبرات وأن تكون الظروف مناسبة لإظهار قدراتهم".

واختتم روي فيتوريا تصريحاته بالقول: "مركز حراسة المرمى يوجد 3 حراس فقط أقل من 30 سنة في كل فرق الدوري".