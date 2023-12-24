«بدون محمد صلاح».. تعليق صادم من فيتوريا عن مستقبل الكرة المصرية بعد 10 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الإعلامي إبراهيم فايق بشأن مستقبل كرة القدم في مصر كيف سيكون بعد 10 أعوام.

وخلال لقائه مع فايق ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال فيتوريا: "محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي لن يكونوا موجودين، ماذا نفعل الآن مع اللاعبين الناشئين ويعتبرون متأخرين في الذهاب إلى أوروبا؟.

وأضاف المدرب البرتغالي: "يجب وضع خطة طويلة الأجل ونحاول وضع حلول لهذه المشاكل، وأن نسرع من أجل رفع المستوى".

وتابع: "في الخارج ملاعب على مستوى عالٍ وتساعد على تطوير اللاعب لكن هنا ليست الظروف الجيدة من أجل أن نجد فريق أن ينافس على مستوى قوي فإنه ليس بالأمر السهل، لذلك نحن نحتاج إلى ظروف داخلية تؤدي إلى مستوى تنافسي جيد، وبعدها نقطة تطوير المدربين".