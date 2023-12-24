شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يكثف محاولاته لرفع عقوبة إيقاف القيد مع انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى الوقت الحالى، المفاوضات مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للتوصل لاتفاق حول المديونية المستحقة على القلعة البيضاء تمهيدا لرفع عقوبة إيقاف القيد.

ويرغب مجلس الزمالك فى التوصل لحل مع إدارة سبورتنج لشبونة حول جدولة المديونية المستحقة، والبالغة مليون ونصف المليون دولار، وذلك خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق.

وقام عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بتكثيف الاتصالات مع نادى سبورتنج حتى يتوصل لحل فى الأيام الحالية حول جدولة المديونية، والتمكن من رفع عقوبة إيقاف القيد.

ويأمل مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى سبورتنج لشبونة فى إبداء نوعاً من المرونة، لرفع الإيقاف عن النادى الأبيض، حتى يبدأ الأخير فى الكشف عن خريطة صفقاته ودعم الفريق، بلاعبين سوبر يسدون أوجه العجز والثغرات التى يعانى منه الأبيض وتسببت فى ابتعاده عن البطولات والألقاب.