شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لبيراميدز ومودرن فيوتشر للحديث عن مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز؛ للحديث عن مواجهة كأس السوبر المصري، التي تجمع الفريقين فى نصف النهائي غداً الاثنين.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر غداً الاثنين فى الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى الأهلى نظيره سيراميكا فى نفس اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.