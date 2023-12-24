شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يجرى البروفة الأخيرة اليوم لمواجهة الأهلي فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة النادى الأهلى في افتتاح مباريات السوبر المحلي المقرر لها غدا الاثنين، التي ستقام فى الإمارات.

ويجري أيمن الرمادى مدرب سيراميكا البروفة الأخيرة لتشكيل فريقه وطريقة اللعب الأنسب لمواجهة الأهلي، بعدما حرص على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدنى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى فى تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا فى مشاركته فى هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.

ويجهز أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، الجزائرى أحمد القندوسى بدنيا وفنيا للاستعانة به أمام الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى.

وشارك أحمد القندوسى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الركبة والذي أبعدته عن مباريات سيراميكا، ولكن يحتاج للتجهيزات البدنية والفنية ليكون جاهزا لمواجهة الأهلى.