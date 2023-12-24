شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ميهوب يحرس عرين بيراميدز فى مواجهة مودرن فيوتشر بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد ميهوب، حارس مرمى فريق بيراميدز، حراسة عرين فريقه فى مواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الاثنين، باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

وفضل الجهاز الفنى لبيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استمرار أحمد ميهوب فى حراسة المرمى بعدما تم الاعتماد عليه فى مواجهة صن داونز بالجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويحرس "ميهوب" عرين بيراميدز فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات فى ظل تعرض أحمد الشناوى للإصابة بكسر فى الضلوع، ما أدى لغيابه عن مواجهة صن داونز، نظرًا لحاجته لفترة علاج تتراوح ما بين 3 أو 4 أسابيع.

فى سياق متصل، اطمأن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على جاهزية رمضان صبحى لاعب الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر فى بطولة كأس السوبر التى ستقام فى الإمارات.

وتماثل رمضان صبحى للشفاء، بعد الإصابة التى تعرض لها بالتهابات في وتر العضلة الخلفية، أدت لغيابه عن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى خسرها بيراميدز بهدف دون رد.