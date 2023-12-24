الامارات | ثالث العالم يصل الإمارات لخوض كأس السوبر المصري (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة الأهلي المصري إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري، أن البعثة لاقت إستقبالاً جيداً لدى وصولها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس النادي محمود الخطيب.

وكان الأهلي المصري قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 2-4، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الإثنين.