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الامارات | آرسنال يحبط صلاح وليفربول.. "المدفعجية" في صدارة الدوري

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط آرسنال طموحات ونجمه المصري محمد صلاح في العودة إلى صدارة بعدما خيم التعادل الإيجابي 1-1 على قمة الفريقين في أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم آرسنال عن طريق غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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