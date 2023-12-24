شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يبدأ دراسة المنافسين فى بطولة أبو ظبى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دراسة جميع فرق بطولة أبو ظبى الودية، التى ستقام فى الفترة من 18 - 24 يناير 2024، بدولة الإمارات الشقيقة.

ويشارك فى البطولة 4 فرق من دول مختلفة وهى الزمالك "مصر"، الوحدة "الإمارات"، الاتفاق "السعودية"، أم صلال "قطر"، وبدأ معتمد جمال دراسة الفرق الثلاثة للوقوف على مستواهم قبل المشاركة فى البطولة.

ويرغب معتمد جمال فى تقديم مستوى مميز خلال بطولة الإمارات الودية، مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الناحية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير العديد من الجوانب خلال تلك المشاركة.

وكلف المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون بجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفرق الثلاثة المنافسة لتحديد نقاط القوة والضعف والطريقة التى سيتم اتباعها خلال سير اللقاءات.