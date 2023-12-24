اخبار الرياضه

معتمد جمال يبدأ دراسة المنافسين فى بطولة أبو ظبى الودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يبدأ دراسة المنافسين فى بطولة أبو ظبى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دراسة جميع فرق بطولة أبو ظبى الودية، التى ستقام فى الفترة من 18 - 24 يناير 2024، بدولة الإمارات الشقيقة.

ويشارك فى البطولة 4 فرق من دول مختلفة وهى الزمالك "مصر"، الوحدة "الإمارات"، الاتفاق ""، أم صلال "قطر"، وبدأ معتمد جمال دراسة الفرق الثلاثة للوقوف على مستواهم قبل المشاركة فى البطولة.

ويرغب معتمد جمال فى تقديم مستوى مميز خلال بطولة الإمارات الودية، مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الناحية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير العديد من الجوانب خلال تلك المشاركة.

وكلف المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون بجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفرق الثلاثة المنافسة لتحديد نقاط القوة والضعف والطريقة التى سيتم اتباعها خلال سير اللقاءات.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا