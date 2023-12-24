شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز على الأهلي تاريخياً قبل مواجهة السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، لمواجهة النادى الأهلى في السابعة مساء غد الاثنين، فى إطار منافسات السوبر المحلى الذى يقام فى الإمارات.

ويبحث سيراميكا عن تحقيق الفوز الأول له على الأهلي تاريخيا، حيث لم ينجح سيراميكا فى تذوق طعم الانتصارات أمام المارد الأحمر في المباريات التي جمعتهما من قبل، حيث فاز الأهلي في 5 مواجهات وتعادلا في مباراتين، سجل الأهلى خلالها 15 أهداف، بينما أحرز لاعبو سيراميكا 3 أهداف.

ويجري أيمن الرمادى مدرب سيراميكا البروفة الأخيرة لتشكيل فريقه وطريقة اللعب الأنسب لمواجهة الأهلي، بعدما حرص على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدنى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا في مشاركته في هذا السوبر.

وعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.