أرسنال يحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفظ فريق أرسنال بصدارة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله المثير مع مضيفه ليفربول بهدف لمثله، السبت، على ملعب "أنفيلد"، في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.



بهذا التعادل رفع "الجانرز" رصيده إلى 40 نقطة، مواصلا انفراده بصدارة جدول الترتيب العام متفوقا بنقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.



أصحاب الأرض دخلوا اللقاء بغية الفوز لاستعادة الصدارة من جديد، والتي فقدها الفريق في الجولة الماضية بتعادله سلبيا مع مانشستر يونايتد، بينما طمح الضيوف إلى زيادة فارق النقاط بينهم وبين ملاحقيهم.



أرسنال كان البادئ بالتسجيل بهدف مبكرا عن طريق مدافعه البرازيلي غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، وأدرك "الريدز" التعادل عن طريق نجمه المصري محمد صلاح في الدقيقة 29 بمهارة فردية.



وانفرد صلاح بهذا الهدف بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله إلى 151 هدفا في المسابقة.

