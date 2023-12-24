شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على نجوم الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة لصرفها للاعبي الفريق بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، عقب الفوز على ارورا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا فى تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة فى الظهور للمرة التاسعة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء فى البطولة الأقوى على مستوى الأندية، لاسيما بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبون فى المباريات الثلاث بمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين فى أقرب وقت، لاسيما بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.