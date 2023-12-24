شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مكاسب الأهلى تخطت 10ملايين دولار بالموسم ومضاعفة مكافآت المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مجلس إدارة النادى الأهلى قرر مضاعفة مكافآت لاعبيه بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم ، "مكاسب الأهلى تخطت 10 ملايين دولار، ما يساوى نصف مليار جنيه مصري، من الإنجازات التى حققها فريق الكرة فى المحافل العالمية والأفريقية على مدار الموسم، لذا قرر مجلس الإدارة مضاعفة مكافآت اللاعبين لأنهم السبب فى هذه الإنجازات".

وأضاف شوبير، "البرونزية تحتسب بطولة لجماهير الأهلى، ويكفى أنها أنهت أزمة الثقة بين كولر وبعض جماهير المارد الأحمر والتى اندلعت قبل البطولة وأعادت الأمور لنصابها الصحيح".

وتابع شوبير، "مشاركة مصطفى شوبير فى السوبر وجهة نظر فنية لكولر، وواضح أن المدرب مقتنع بكل حراس المرمى فى الفريق".

وأكمل شوبير، "أحمد عبد القادر خارج بطولة السوبر بسبب الإصابة، وكذلك كريستو الذي يبدأ مرحلة الجري اليوم".

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.