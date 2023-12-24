شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لإنهاء أزمة راتب إيهاب جلال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الزمن لصرف راتب 4 أشهر متأخرة لإيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون، ويسعى مجلس الدراويش لتسديد الرواتب المتأخرة للجهاز الفني خلال فترة توقف الدوري في يناير المقبل بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار.

ويخشى مجلس الإسماعيلى من اتخاذ إيهاب جلال قرار بالرحيل عن القلعة الصفراء بسبب تأخر صرف راتبه طوال الفترة الماضية، لاسيما بعد الهجوم الجماهيري الذى يتعرض له بسبب تراجع نتائج الفريق الأصفر منذ بداية الموسم.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.