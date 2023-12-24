شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى مهدد بالغياب عن سيراميكا أمام الأهلى فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، مصير الجزائرى أحمد القندوسى من مواجهة النادى الأهلى المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، فى السوبر المحلى المقامة في الإمارات.

وتعافى الجزائرى أحمد القندوسى من إصابة جزع الركبة التي أبعدته عن مباريات سيراميكا الثلاث الماضية، وشارك فى تدريبات سيراميكا فى الإمارات، ولكن لم تكتمل جاهزية البدنية والفنية بشكل كامل حتى الآن.

ويرفض أيمن الرمادى الاستعجال على أحمد القندوسى حتى لا تعود الإصابة من جديد، ولحاجته لخدمات اللاعب في المباريات المقبلة، ويحسم مصيره من المباراة اليوم في المران الأخيرة، ومن الممكن أن يحتفظ به على دكة البدلاء.

وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى فى تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا فى مشاركته فى هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.