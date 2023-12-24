شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أليو ديانج لخط وسط الأهلى فى مواجهة سيراميكا بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة سيراميكا بالسوبر.

وغاب ديانج عن التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباريات كأس العالم للأندية لصالح زميله أحمد نبيل كوكا، واكتفى بالظهور بديلا بمباريات المونديال.

ويرغب كولر فى عودة ديانج للتشكيل الأساسى فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها أحمد نبيل كوكا.

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.