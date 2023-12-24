موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر والقنوات الناقلة

يستعد النادي الاهلي لاستئناف منافساته في المسابقات المحلية، بعدما أنهى مشاركته في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية والتي أقيمت في السعودية.

وحصد النادي الاهلي الميدالية البرونزية، في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة والتي ودع بها البطولة من نصف النهائي.

ومن السعودية، اتجهت بعثة النادي الاهلي إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 4 أندية.

ويأتي الاهلي على رأس الأندية المشاركة في البطولة بصفته بطل الثنائية، مع بيراميدز وصيف الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وفيوتشر رابع الدوري بعد انسحاب الزمالك صاحب المركز الثالث.

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موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا

وستنطلق مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء غد الاثنين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري

وستقام المباراة بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

وستقوم عدة قنوات بنقل مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ومنها قنوات أبو ظبي الرياضية، وكذلك أون تايم سبورتس التردد الفضائي.