بفرمان تشافي.. ليفاندوفسكي على رادار الدوري السعودي

اقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مغادرة نادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة، بعد تعرضه للانتقادات من مدربه تشافي هيرنانديز، بعد تراجع مستواه.

وتعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ونجح في تسجيل حصيلة تهديفية عالية.

وحصل ليفاندوفسكي على عروض احترافية ضخمة من أندية سعودية، مع رفض مسؤولي برشلونة، عندما صرحوا بأن النجم البولندي لا مساس به في موسم الانتقالات.

وظهر ليفا بأداء متراجع في الموسم الحالي مع برشلونة، مع الانتقادات المتتالية من مدربه تشافي هيرنانديز، والتي يوجهها له دائمًا في المباريات والمؤتمر الصحفية.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة بعد أن كان رافضًا فكرة رحيل ليفاندوفسكي، تبدل رأيه، وأصبح منفتحًا على قرار رحيل اللاعب.

وأشارت أن الوجهة الأقرب أمام ليفاندوفسكي هي الدوري السعودي للمحترفين، خاصة مع كبر سنه وارتفاع المقابل المادي الخاص بالصفقة، وهو ما لم تقدر عليه الأندية الأوروبية في الفترة الحالية.

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