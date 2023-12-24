تدخل رونالدو يحسم صفقة نجم ريال مدريد إلى النصر

كشفت تقارير صحفية مختلفة اليوم الأحد، تطورات مستقبل الكرواتي لوكا مودرتيش نجم ريال مدريد الإسباني، وموقفه من مجاورة رونالدو في النصر السعودي.

وحصل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، كالعديد من نجوم الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية، على عروض احترافية ضخمة من الأندية السعودية في الصيف الماضي.

وتمسك النجم الكرواتي بالبقاء في النادي الملكي ليواصل المسيرة معه، خاصة وأنه مرتبط معه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وحاول ديفيد بيكهام أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لصفوفه، ونجح في إقناع مودريتش، قبل أن يتدخل زميله السابق كريستيانو رونالدو ويغير قبلته.

وأوضح موقع todofichajes الإسباني، أن تدخل رونالدو، غير وجهة لوكا مودريتش إلى نادي النصر، ومن المحتمل رؤية اللاعب في دوري روشن في يناير المقبل.

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وأشار التقرير الإسباني أن النجم الكرواتي قد يحصل على نحو 30 مليون يورو سنويًا نظير تعاقده مع النصر في الميركاتو المقبل.