موقف ثنائي الاهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة ثنائي النادي الاهلي محمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر، وموقفهما من مباريات كأس السوبر المحلي.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

وستستضيف الإمارات العربية المتحدة، منافسات كأس السوبر المصري في نسخة العام الجاري بنظامها الحديث، حيث ستقام لأول مرة بمشاركة 4 أندية.

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وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأحد:” أحمد عبد القادر، خارج مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري، وذلك بسبب الإصابة”.

وأضاف شوبير:” محمد الضاوي كريستو، سيبدأ في عملية الجري من اليوم الأحد، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التى ألمت به مؤخرًا “.

وسيخوض الاهليمرانه الأول والوحيد في الإمارات اليوم الأحد، بعدما وصلت بعثة الفريق مساء أمس السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركتها في كأس العالم للأندية.