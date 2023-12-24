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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأحد عددا من المباريات في الدوريات المختلفة على مستوى العالم استكمالا لبقية مباريات الجولة التي أقيمت أمس السبت.

وينشر موقع "الخليج 365"، مواعيد المباريات التي ستقام اليوم الأحد والقنوات الناقلة.

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في مواجهة وولفرهامبتون في الثالثة عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1"

الدوري السعودي:

الوحدة في مواجهة الرياض وتقام في الثامنة مساء عبر قناة "ssc” الناقل الحصري للبطولة.

الدور المغربي؛

نهضة بركان في مواجهة الرجاء المغربي، تقام في السابعة مساء عبر قناة .

الدوري التركي:

فنربخشة في مواجهة جالاطاسراي في السادسة مساء، وتنقل عبر قناة بي أن سبورتس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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