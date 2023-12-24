"مش إنجاز".. نجم الزمالك السابق: "الأهلي خد برونزية المونديال بسبب ضعف الفرق المشاركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق، على تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أسامة حسن عبر برنامج ملعب الشمس:" أرى أن ما حققه النادي الأهلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية ليس إنجاز بسبب ضعف الفرق المشاركة فى المونديال".

وأوضح:" أتعجب من قول أن هذا العام كانت الفرق فى كأس العالم للأندية قوية، جميع الفرق كانت ضعيفة وظهر ذلك واضحا أمام أعين الجميع".

وأكمل: "الأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي ولاعبيه أعمارهم 40 عام، وحصد البطولات بلاعبين من الزمالك أمثال كهربا ومؤمن زكريا وإمام عاشور".