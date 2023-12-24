شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يدخل حسابات كولر فى مباراة الأهلى وسيراميكا بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل كريم الدبيس، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري.

ويرغب كولر فى إشراك كريم الدبيس فى الجبهة اليسري للأهلى بمباراة سيراميكا، فى ظل حالة الاجهاد الشديدة التى يعانى منها التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق.

وشارك على معلول فى المباريات الثلاثة التى خاضها الأهلى فى كأس العالم للأندية، وظهر بشكل مميز طوال أحداث البطولة.

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.