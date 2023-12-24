شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة القيد فى أسرع وقت لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، بالإضافة إلى تجديد اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

وكشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن القسط الأول من الغرامة تم تجهيزه بالفعل تمهيدا لإرساله للنادى البرتغالى حال موافقتهم على تقسيط الغرامة، وبالتالى حل أزمة القيد تدريجياً.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك وصول رد من سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا لإنهاء أزمة إيقاف القيد ومن ثم التفاوض مع اللاعبين لتجديد العقود والتفاوض مع لاعبين جدد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.