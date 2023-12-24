شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعالج الأخطاء الدفاعية فى الإسماعيلى قبل ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على استغلال تأجيل مباراته مع مودرن فيوتشر بالدوري، بسبب انشغال الأخير بالمشاركة في كأس السوبر المصري، فى علاج الأخطاء الدفاعية للدراويش والتي تسبب فى نزيف النقاط بالمسابقة المحلية.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق المصرى البورسعيدى، استعدادا لمواجهتهما المقرر لها الثانى من يناير المقبل في بطولة دورى Nile.

ويدرس إيهاب جلال وجهازه الفني كل نقاط القوة في فريق المصرى، خاصة التي ظهرت في مباراة الزمالك وحقق فيها فوزا مهما، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز.

وحذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.