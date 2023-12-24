يوم إعلامي لمنتخب مصر لكرة السلة رجال قبل البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يومًا إعلاميًا لمنتخب مصر لكرة السلة الأول رجال، وذلك قبل بداية مشاركته في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويقام اليوم الإعلامي بصالة 2 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي، غدًا الإثنين الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري، بداية من الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسمح للسادة الإعلاميين بحضور جزء من المران، ثم إجراء لقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في البطولة العربية التي تقام في مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير المقبل، على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

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