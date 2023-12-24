تاريخ مواجهة الاهلي ضد سيراميكا قبل مباراة كأس السوبر.. هيمنة حمراء

يستعد الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في لقاء مثير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري للنسخة الجارية.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر المحلي.

وستقام بطولة كأس السوبر المصري لأول مرة بنظامها الحديث، بمشاركة 4 أندية، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة يومي 25 و 28 ديسمبر الجاري.

يطمح الاهلي لحصد لقب السوبر المحلي للمرة الـ 14 في تاريخه، ليواصل تربعه على عرش الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، عندما يتنافس مع الثلاثي الذي يطمح في حصد أولى ألقابه من الكأس المحلية: بيراميدز – فيوتشر – سيراميكا.

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تاريخ مواجهات الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وخاض الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا من قبل 7 مباريات، والتي جاءت جميعها في الدوري المصري الممتاز.

حقق المارد الأحمر الفوز في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين، بينما لم ينتج سيراميكا في حسم الفوز لصالح في أي مواجهة.

ويتصدر محمد مجدي أفشة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بثلاثة أهداف، يليه ياسر إبراهيم هدفين