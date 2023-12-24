بمشاركة الاهلي.. القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، عن القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المحلي في نسختها للعام الجاري، بمشاركة النادي الاهلي.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المحلي، والتي ستقام لأول مرة بنظامها الجديد، الذي سيشهد مشاركة 4 أندية على رأسهم الاهلي.

وسيتنافس الاهلي حامل اللقب والأكثر تتويجًا بـ كأس مصر مع الثلاثي: فيوتشر – بيراميدز – سيراميكا كليوباترا، بنظام نصف النهائي والنهائي.

وسيخوض الاهلي منافسات البطولة بصفته بطلًا للثنائية المحلية الدوري والكأس، بينما تأتي مشاركة بيراميدو وصيفًا لـ كأس مصر، وسيشارك سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع الدوري المصري.

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بالتردد.. القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر

وستنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر قناتي أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس، خاصة وأن البطولة ستقام على ملعب محمد بن زايد الإمارات العربية المتحدة.

القمر: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

القطبية : أفقي.

ويعد الاهلي هو حامل اللقب، بعدما توج به في نسخته الأخيرة على حساب بيراميدز، في المباراة التي أقيمت في الإمارات بشهر مايو الماضي,