مدرب الزمالك يهاجم الإدارة بعد رحيله: “بيحاربوا الكوادر الشابة”

شن إبراهيم صلاح مدرب فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2003، هجومًا على الإدارة، بعد إقالته من منصبه، عقب فوزه في مباراة القمة ضد الاهلي.

وحقق نادي الزمالك مواليد 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، الفوز في القمة على الاهلي، في بطولة الجمهورية بهدفين مقابل هدف، وتصدر جدول الترتيب.

وقال إبراهيم صلاح بعد رحيله في تصريحاته لقناة “الشمس”:” رحلت عن نادي الزمالك مواليد 2003 رغم تقديم مستوى جيد مع الفريق، والحمد لله أنا أول الدوري وفزت على المنافس المباشر النادي الأهلي “.

وأضاف:” حزنت بسبب طريقة رحيلي وإني يتم إبلاغي في الهاتف، من محمد حلمي رئيس القطاع الحالي، وعلمت أن السر هو بسبب السفر إلى السعودية “.

وتابع إبراهيم صلاح:” رغم أني سافرت في وقت راحة بجانب إني أبلغت المسؤول وهو جمال حمزة، الذي لم يقم بإبلاغ محمد حلمي، ولكن هل هذا سبب مقنع لرحيلي “.

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وأردف:” للأسف من المفترض أن يتم الوقوف بجانبي وليس ضدي، هل من المفروض أن أتولى منصب المدير الفني لفريق 2003 وعمري 60 عاما، وللأسف يتم محاربة الوجوه الشابة “.

وواصل مدرب الزمالك السابق:” عرضوا علي الرحيل الى منصب آخر والعمل في فريق مواليد ٢٠٠٨، ولكني رفضت وتمسكت بالاستمرار مع فريق الشباب خاصة مع وجود نية للاعتماد على عناصر من الفريق في بطولة كأس الرابطة، لم أتقاض راتبي في نادي الزمالك منذ 5 أشهر، وللأسف كانت المكافأة هي رحيلي عن الفريق وأنا متصدر الدوري “.