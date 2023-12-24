خبير لوائح يصدم الزمالك بسبب قضية كهربا

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين الدولية، مفاجأة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلي مع نادي الزمالك، على خلفية فسخ عقده معهم.

وقال العمايرة في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير:” قبل صدور قرار كهربا قلت إن بنسبة كبيرة اللاعب سيحصل على مهلة وسيستأنف في المحكمة الرياضية “.

وأضاف:” التي يلجأ لها خلال 21 يومًا من استلام الحيثيات للطعن، وهذه غير المحكمة الفيدرالية، اللاعب عندما استأنف تم إيقاف مدة الـ60 يومًا التي تم منحها له، والمحكمة المفروض تُحدد جلسة استماع مبدئية، إن كل طرف يُقدم مذكراته، وليست جلسة لإصدار الحكم “.

وتابع خبير اللوائح:” الأسبوع الماضي بعض الإعلاميين كتبو أن هناك جلسة يوم 25 ديسمبر، وأرسلت للمحكمة الرياضية وسألت هل هناك جلسة في قضية كهربا “.

وأردف:” وردت علي بأنه حتى الآن لم يتم تحديد جلسة استماع، وأرسلوا لي رقم القضية وهي 10030، وقيل لي إنه عندما يتم تحديد جلسة الاستماع سيتم نشرها على الموقع”.

وواصل:” بنسبة كبيرة قضية كهربا لن تحدد لها جلسة استماع قبل شهر مايو المُقبل، لأن هناك جلسات كثيرة منظورة، ولكي يصدر قرارًا لن يكون قبل نهاية الموسم على الأقل، ومحاميه يكسب وقت مثلما كسب الزمالك وقت في قضية سبورتينج لشبونة، وذلك حتى يستطيع النادي البرتغالي ألافيش تحسين وضعه ليدخل مع اللاعب في المساهمة التضامنية، ولكن لم يستحوذ أحد على النادي حتى الآن”.

وأكمل:” كهربا سيستمر لنهاية الموسم على الأقل، وبعد صدور القرار سننتظر 60 يومًا مهلة للاعب لدفع الغرامة، ويُمكنه الذهاب خلال فترة الـ60 يومًا للمحكمة الفيدرالية السويسرية، وسيدفع حوالي 40 ألف فرانك، ولكن سيكسب وقتًا جديدًا ويطول المهلة من 4 أشهر لـ سنة، الأمور ما زالت مطولة، والزمالك لا يُمكنه اللجوء للمحاكم المدنية إلا عندما يعتزل اللاعب”.

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كاس تحبط الزمالك بشأن اللجوء للمحاكم المدنية ضد كهربا

وأوضح:” كهربا لو قرر الاعتزال خلال السنة، وانتقل للعمل بمجال التدريب، أيضًا لن يستطيعوا فعل معه أي شيء لأن الاتحاد الدولي سيوقفه عن مزاولة التدريب حتى يدفع الغرامة المستحقة عليه، ولن يستطع الزمالك اللجوء للقضاء المدني وقتها، إلا في حالة انتهاء صفة اللاعب الرياضية”.

واختتم: “كهربا مستمر لآخر الموسم على الأقل، بالإضافة لمهلة الـ60 يومًا، وإذا أراد عدم الدفع سيفعل مثلما فعل الزمالك في قضية خالد بو طيب، ويذهب للمحكمة الفيدرالية السويسرية، وتطول القضية أكثر”.