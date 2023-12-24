بيراميدز: سعداء بمساندة الشارع الإماراتي.. ولن نخذل الجماهير بتحقيق السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته البالغة بالتواجد في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، رفقة الأهلي وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق بيراميدز، لمواجهة فيوتشر، في الدور قبل النهائي من بطولة السوبر المصري، المقرر لها غدا الإثنين بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأشاد هاني سعيد خلال الموقع الرسمي لناديه، بالاستقبال والحفاوة البالغة من المسئولين في الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير كل شيء خاص بالبعثة، مع تسهيل كافة متطلبات البعثة وتوفيرها بالصورة المطلوبة.

أضاف "سعيد" أن نادي بيراميدز وجميع أفراد البعثة يشعرون أنهم في وطنهم الثاني بالإمارات في ظل الدعم غير المحدود للفريق ولاعبيه، وكذلك الشارع في الإمارات يدعم الفريق وهناك مساندة كبيرة من أجل تحقيق الفوز بلقب السوبر المصري.

وأوضح: الفريق يشعر بمدى المسئولية الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق هذا الهدف، واللاعبين تعاهدوا جميعا على الفوز بلقب السوبر ولم يخذلوا الجماهير التي تساندهم وتقف إلى جانبهم وهدفهم هو الفوز بأولى البطولات.

وأتم تصريحاته: التركيز حاليا منصب على الفوز بأولى المباريات أمام فيوتشر، مشددا على أنه فريق قوي ومواجهته دائما تكون قوية ولكن بيراميدز يركز بشدة من أجل الفوز لأنها المواجهة الأهم حاليا.