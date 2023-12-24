بعدما اقتحم قائمة الـ"توب 10".. خريطة أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتحم اللاعب المصري محمد صلاح، قائمة "التوب 10" التي تضم أفضل عشرة هدافين في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي، منذ تأسيس نظامه الجديد في 1992.

صلاح وصل إلى الهدف رقم 151 في الدوري الإنجليزي، بعدما هز شباك أرسنال في مباراة التعادل (1-1) ضمن الجولة الثامنة عشر.

وأطاح محمد صلاح بالأسطورة الإنجليزية مايكل أوين صاحب الـ150 هدفًا من قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي أحرزها مع تشيلسي وليفربول على الترتيب، بواقع هدفين بالقميص الأزرق و149 هدفًا مع الأحمر.

خريطة أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي

وبدأ صلاح، هواية هز الشباك في الدوري الإنجليزي، بقميص تشيلسي، عندما سجل في شباك أرسنال، في مباراة الفوز (6-0) بتاريخ 22 مارس 2014.

أول أهداف صاحب الـ31 عامًا مع ليفربول، سكن شباك واتفورد في مباراة التعادل (3-3) بتاريخ 12 أغسطس 2017.

واستطاع صلاح زيارة شباك 27 فريقًا، فيما صام تهديفيًا ضد 4 فرق هي ليفربول، لوتون تاون، سوانزي سيتي وسندرلاند.

مانشستر يونايتد وأرسنال ووست هام يونايتد، الفرق الثلاثة المفضلة بالنسبة إلى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز في شباك كل منها 10 أهداف.

ونستعرض لكم في "الخليج 365"، خريطة أهداف صلاح الـ151 في الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر يونايتد: 10 أهداف

1- أرسنال: 10 أهداف

1- وست هام يونايتد: 10 أهداف

4- بورنموث: 9 أهداف

4- واتفورد: 9 أهداف

4- ليدز يونايتد: 9 أهداف

7- توتنهام هوتسبير: 8 أهداف

7- برايتون: 8 أهداف

7- كريستال بالاس: 8 أهداف

10- مانشستر سيتي: 7 أهداف

10- ساوثامبتون: 7 أهداف

10- إيفرتون: 7 أهداف

13- نيوكاسل يونايتد: 6 أهداف

13- أستون فيلا: 6 أهداف

15- تشيلسي: 4 أهداف

15- وولفرهامبتون ووندرز: 4 أهداف

15- ليستر سيتي: 4 أهداف

15- فولهام: 4 أهداف

15- هدرسفيلد تاون: 4 أهداف

15- برينتفورد: 4 أهداف

21- نورويتش سيتي: 3 أهداف

21- ستوك سيتي: 3 أهداف

23- وست بروميتش ألبيون: هدفان