شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج 6 مباريات بكأس السوبر المصرى فى الإمارات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الثالثة عصر غد الاثنين، صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، لانطلاق بطولة السوبر المحلى بمواجهة مودرن فيوتشر وبيراميدز، والأهلى وسيراميكا فى السابعة مساءً.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، وبيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

وتعد هذه بطولة السابعة من كأس السوبر المصرى التى تقام فى الإمارات، حيث سبق وأقيمت 6 نسخ فى الإمارات، حصد الأهلى 4 ألقاب بينما توج الزمالك بلقبين فقط.

وقبل انطلاق البطولة نستعرض نتائج مباريات السوبر فى الإمارات..

نتائج مباريات كأس السوبر

مواعيد مباريات الأهلى

الأهلى 3 / 2 الزمالك عام 2015

الأهلى 0 /0 الزمالك "1 / 3 ركلات جزاء للأبيض" عام 2016

الأهلى 1 / 0 المصرى عام 2017

الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 4 للأبيض" عام 2019

الأهلى 2/ 0 الزمالك عام 2021

الأهلى 1/ 0 بيراميدز 2022