شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان المؤتمر الصحفى لكولر والشناوى قبل مواجهة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم فى المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة الأهلي سيراميكا فى كأس السوبر المصري التى ستقام مساء غدٍ الاثنين.

ويعقد المؤتمر الصحفي فى السابعة مساءً بتوقيت الإمارات - الخامسة بتوقيت القاهرة، بملعب محمد بن زايد، حيث يتحدث الثنائي عن مباراة سيراميكا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت أبوظبي مساء السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية البرونزية.

ويواصل كولر رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التى تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.