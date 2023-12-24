شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد هداف مباريات السوبر المصرى فى الإمارات قبل النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة السوبر المصرى في نسخته الجديدة فى الثالثة عصر غد، الاثنين، باستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، بمواجهة مودرن فيوتشر وبيراميدز، والأهلى وسيراميكا فى السابعة مساء.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

عبد الله السعيد هداف السوبر في الإمارات

ويعتلى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي صدارة هدافى مباريات السوبر المحلى التي أقيمت بالإمارات برصيد هدفين، سجلهما عندما كان يلعب فى صفوف الأهلى فى شباك الزمالك فى أولى مباريات السوبر المصرى بالإمارات.

ويأتي فى الوصافة كل من عمر جابر ومحمود عبد المنعم كهربا ومؤمن زكريا والمغربى وليد أزارو، والبرازيلى برونو سافيو وكريم فؤاد والتونسى على معلول.

وجاءت نتائج مباريات السوبر فى الإمارات..

الأهلى 3 / 2 الزمالك عام 2015 "عبد الله السعيد "هدفين" مؤمن زكريا، عمر جابر + كهربا

الأهلى 0 /0 الزمالك "1 / 3 ركلات جزاء للأبيض عام 2016

الأهلى 1 / 0 المصرى عام 2017 وليد أزارو

الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 4 للأبيض" عام 2019

الأهلى 2/ 0 الزمالك عام 2021 برونو سافيو + كريم فؤاد

الأهلى 1/ 0 بيراميدز 2022 على معلول.