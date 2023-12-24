شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا رابع الأندية المصرية المنافسة للأهلى فى السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم فريق سيراميكا إلى قائمة الأندية المصرية المنافسة للأهلى فى المباريات التي تقام على الأراضى الإماراتية، عندما يلتقى الفريقان فى السابعة مساء غدٍ الاثنين فى كأس السوبر المحلى.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصرى بنظامه الجديد لأول مرة، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضى، ليضرب موعداً مع الأهلى غدا فى نصف نهائى كأس السوبر.

ويعد سيراميكا رابع الأندية المصرية التي تواجه الأهلى فى الإمارات، حيث سبق أن واجه الأهلى الزمالك والمصرى وبيراميدز فى كأس السوبر فى السنوات الماضية.

وكان الزمالك له نصيب الأسد فى المواجهات، حيث تواجه مع الأهلى 4 مرات، فاز في مباراتين "بركلات الترجيح"، وخسر مواجهتين بنتيجة 3/ 2 و2/ 0، بينما التقى المصرى مع الأهلى فى لقاء وحيد وخسر بهدف وليد أزارو، وأخيرا خسر بيراميدز أمام الأهلى الموسم الماضى بهدف نظيف.

نتائج مباريات الأهلى والأندية المصرية فى الإمارات..

الأهلى 3 / 2 الزمالك عام 2015

الأهلى 0 /0 الزمالك "1 / 3 ركلات جزاء للأبيض" عام 2016

الأهلى 1 / 0 المصرى عام 2017

الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 4 للأبيض" عام 2019

الأهلى 2/ 0 الزمالك عام 2021

الأهلى 1/ 0 بيراميدز 2022