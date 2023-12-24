حصيلة 2023: الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالميّ

الرياص - اسماء السيد - الرياض : أكثر من 300 صفقة أبرمتها أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفيّ الأخير، ضمّت خلاله نجوماً عالميين بعدما نافست أنديةً أوروبيةً عريقةً على خدماتهم.

وقد يكون استقدام البرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يلعب سوى خمس مباريات بسبب الإصابة، والفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد، أبرز الصفقات في تاريخ السعوديّة، بعد نجاح النصر منتصف الموسم الماضي في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوزّع نجوم اللعبة على عددٍ من الأندية، أبرزها الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، فتعاقد الأخير مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنكليزي والحارس السنغالي إدوار مندي.

أما الاتحاد حامل اللقب فضمّ الفرنسي نغولو كانتيه والبرازيلي فابينيو، فيما تعاقد النصر مع السنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. في حين انتقل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو إلى الهلال الذي يحلق راهناً في ترتيب الدوري.

وكان لافتاً تعاقد الاتفاق مع المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد، ومواطنه قائد الوسط الدولي جوردان هندرسون.

دفعت هذه التعاقدات المدرّب الإسباني بيب غوارديولا المتوّج مع مانشستر سيتي الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا إلى اعتبار أن السعودية "غيّرت سوق الانتقالات".