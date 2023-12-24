وسائل إعلام: زيزو يتمسك بالرحيل عن الزمالك في ميركاتو الشتاء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موقف أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تلقيه عروضا من السعودية خلال الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن أحمد سيد زيزو يرغب بالفعل فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في الخليج، حيث أبلغ أحد أعضاء المجلس بذلك خلال جلسة جمعته به مؤخرًا فى حضور والده والذى يصر هو الأخر على رحيل نجله لخوض تجربة الاحتراف.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم ترفض رحيل اللاعب حتى الآن، ومازالت المفاوضات جارية بين الجانبين.

وأشار المصدر إلى أنه "حال وصول عرض قوي ماليًا لزيزو من الممكن أن تفكر إدارة الزمالك بشأن رحيله".

ووفقا للصحيفة، فإن نادي الشباب السعودي يسعى لضم أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأفادت تقارير صحفية سعودية، بأن إدارة نادي الشباب السعودي رفعت القيمة المالية للتعاقد مع نجم نادي الزمالك إلى 10 ملايين دولار.

وفي وقت سابق، قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، بعد عود بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

ويأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة دوري Nile، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.