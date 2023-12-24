اليوم.. انعقاد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يتحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة محمد الشناوي، كابتن الفريق الأحمر مساء اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي الخاص عن مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري التي من المقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين.



ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات - الخامسة بتوقيت القاهرة، بملعب محمد بن زايد، حيث يتحدث الثنائي عن مباراة سيراميكا كليوباترا والاستعدادات العامة للبطولة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبوظبي مساء السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية البرونزية للمرة الرابعة تاريخيًا.

استقبال بعثة الأهلي ..

كان سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، قد حرص على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، التي وصلت إلى الإمارات أمس.

وحرص سهيل العريفي على استقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى مطار أبو ظبي مساء السبت.

ورحب بمسئولي الأهلي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.