باتشيكو والشناوي يعاينان ملعب الجزيرة قبل مباريات السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس المرمى على معاينة ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة قبل مباراة الغد أمام فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

ويؤدي بيراميدز تدريبه الأخير على الملعب استعدادا لمباراة الغد ويسبقه مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني وأحمد الشناوي.

وخاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

وجاء المران قويا واستمر لمدة ساعتين على ملعب "كريكيت أبوظبي" وشهد مشاركة اللاعبين بما فيهم محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي.

وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.