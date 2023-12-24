الشناوي: بيراميدز حضر إلى أبوظبي من أجل حصد لقب كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد الشناوي حارس مرمى

نادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والفريق بكامل تركيزه على لقاء فيوتشر في بداية المشوار لأنه الأهم بكل تأكيد ومن الضروري الفوز به وبعدها يكون التفكير في باقي لقاءات البطولة.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين بمن فيهم المصابين لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة في أبوظبي وبالفعل تواجد الجميع في الإمارات وهدفنا جميعا الفوز أولا في لقاء فيوتشر ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها.

الشناوي أوضح أنه مصاب في الضلوع وبكسر بسيط ويخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف ويأمل أن يصل بيراميدز للنهائي ويكون متواجدا مع الفريق في التتويج باللقب.

باتشيكو والشناوي يعاينان ملعب الجزيرة

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس المرمى على معاينة ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة قبل مباراة الغد أمام فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

ويؤدي بيراميدز تدريبه الأخير على الملعب استعدادا لمباراة الغد ويسبقه مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني وأحمد الشناوي.